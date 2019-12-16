16.12.2019 (16:39)

Корабли Балтийского флота и индийских ВМС в рамках учения «Индра - 2019» отработали совместные действия на море

Корабли Балтийского флота и индийских ВМС в рамках учения «Индра - 2019» отработали совместные действия на море

В рамках морской фазы был сформирован совместный российско-индийский отряд кораблей, в который вошли сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», морской буксир «Виктор Конецкий», фрегат «Таркаш» и танкер «Адитья».

В первый день учения международный отряд провел тренировки по организации связи и совместному тактическому маневрированию, а также прохождению узкостей. Кроме того, корабельные вертолеты участников маневров отработали полеты в акватории с взаимными посадками на палубу боевых кораблей. Также прошла совместная тренировка объединенного отряда кораблей по организации противовоздушной обороны. В роли условного воздушного противника выступили многоцелевые истребители Су-30МКИ ВВС Индии, которые управлялись смешанными российско-индийскими экипажами.

Помимо этого, досмотровые группы Балтийского флота и ВМС Индии приняли участие в эпизоде учения по контролю над морским судоходством, в ходе которого выполнялись стандартные международные процедуры и закреплялись навыки морских пехотинцев при проведении досмотровой операции подозрительного судна.

Действия сил в море по плану продолжатся во вторник, где российские и индийские моряки проведут совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы орудиями малого и среднего калибра, учения по пополнению запасов в море и другие мероприятия боевой подготовки.

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