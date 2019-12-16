Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.12.2019 (16:10)

Подразделения снайперов-разведчиков Черноморского флота совершили марш-бросок на полигон в Крыму

Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки в Крыму.

В рамках выполнения плана подготовки, утверждённого командующим Черноморским флотом, подразделения совершили выход на войсковой полигон для выполнения стрелковых упражнений из снайперских винтовок.

В ходе марша военнослужащие отработали задачу по отражению нападения на военную колонну диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

Во время марш-броска снайперы-разведчики заранее не знали о нападении условной ДРГ, что позволило им выполнить задачу в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Малый ракетный корабль ЧФ «Вышний Волочек» провел двусторонне учение с экипажами самолётов и расчётом БПКРК «Бастион»
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 тыс. упражнений контрольных и боевых стрельб
Инженеры ЮВО в ходе учения на Кубани отработали установку минного поля на переднем крае обороны условного противника
Спортсмены подразделений российской военной базы в Абхазии признаны одними из лучших в ЮВО

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false