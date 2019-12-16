16.12.2019 (16:10)

Подразделения снайперов-разведчиков Черноморского флота совершили марш-бросок на полигон в Крыму

Подразделения снайперов-разведчиков армейского корпуса Черноморского флота совершили марш-бросок на полигон боевой подготовки в Крыму.

В рамках выполнения плана подготовки, утверждённого командующим Черноморским флотом, подразделения совершили выход на войсковой полигон для выполнения стрелковых упражнений из снайперских винтовок.

В ходе марша военнослужащие отработали задачу по отражению нападения на военную колонну диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

Во время марш-броска снайперы-разведчики заранее не знали о нападении условной ДРГ, что позволило им выполнить задачу в обстановке, максимально приближенной к боевой.

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