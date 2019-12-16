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16.12.2019 (16:07)

Связисты ЦВО применили современный пункт управления переднего края под Екатеринбургом

Военнослужащие соединения управления Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, провели учение по организации системы связи в движении при помощи современного пункта управления П230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр».

В ходе учения специалисты войск связи организовали устойчивое управление в движении, предоставив командованию весь спектр современных услуг закрытой и открытой телефонной связи, также организовав защищенную систему обмена данными и видеоконференцсвязь.

Всего к учению привлекалось около 100 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники

В первую очередь, П-230Т рассматривается как машина передового пункта управления, что подразумевает защищенность комплекса и экипажа от стрелкового оружия и осколков.

Современная П-230Т смонтирована на базе бронированного автомобиля «Тигр» и обладает более высокими тактико-техническими характеристиками с точки зрения оказываемых услуг связи, мобильности и заметности в сравнении с предыдущим комплексом связи передового пункта управления Р-439 МД2, исполненного на платформе бронетранспортера БТР-80.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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