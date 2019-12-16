Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.12.2019 (16:00)

В Пермском крае завершилась образовательная программа «Юнармеец-экскурсовод»

Юнармейцы Пермского края в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли образовательную программу «Юнармеец-экскурсовод», посвященную истории Уральского добровольческого танкового корпуса.

Программа «Юнармеец-экскурсовод» прошла на территории 10 городов и сел Пермского края в форме обучающего семинара. В течение двух дней школьники прослушали курс лекций по организации экскурсионной и выставочной деятельности.

Также в ходе занятий юные патриоты, изучая мастерство проведения экскурсий, самостоятельно составили экспозицию, выступили с докладами и дали пояснения на возникающие вопросы.

В завершение участники семинара получили сертификаты Пермского государственного национального исследовательского университета о прохождении курсов экскурсовода.

Всего к участию в семинаре привлекались более 120 школьников и преподавателей из населенных пунктов Пермского края.

Справочно:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было основано три года назад по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке Президента РФ. Основной задачей Юнармии является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Снайперы ЦВО освоили технику скоростной стрельбы в ходе учебно-методического сбора под Самарой
Военнослужащие разведподразделений в Туве осваивают новые автоматы
Суворовцы Екатеринбургского СВУ посвятили свои первые парашютные прыжки памяти Героя России Олега Пешкова
В Екатеринбурге стартовал сбор с представителями военных ведомств государств-членов ОДКБ

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false