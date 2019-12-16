16.12.2019 (16:00)
В Пермском крае завершилась образовательная программа «Юнармеец-экскурсовод»
Юнармейцы Пермского края в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли образовательную программу «Юнармеец-экскурсовод», посвященную истории Уральского добровольческого танкового корпуса.
Программа «Юнармеец-экскурсовод» прошла на территории 10 городов и сел Пермского края в форме обучающего семинара. В течение двух дней школьники прослушали курс лекций по организации экскурсионной и выставочной деятельности.
Также в ходе занятий юные патриоты, изучая мастерство проведения экскурсий, самостоятельно составили экспозицию, выступили с докладами и дали пояснения на возникающие вопросы.
В завершение участники семинара получили сертификаты Пермского государственного национального исследовательского университета о прохождении курсов экскурсовода.
Всего к участию в семинаре привлекались более 120 школьников и преподавателей из населенных пунктов Пермского края.
Справочно:
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было основано три года назад по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и при поддержке Президента РФ. Основной задачей Юнармии является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.