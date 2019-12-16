16.12.2019 (15:10)

Новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» вышел на государственные испытания

Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию), начал выполнять программу государственных испытаний в полигонах Балтийского моря.

Экипаж корабля и заводская сдаточная команда проверит работоспособность всех систем и механизмов, проведет испытания радиотехнического вооружения и бортового гидроакустического комплекса.

На рабочем совещании в Адмиралтействе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов заслушал доклады начальников профильных управлений Главного командования Военно-Морского Флота о готовности экипажа корабля к выполнению фазы государственных испытаний.

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» является третьим кораблем проекта 12700, построенным на Средне-Невском судостроительном заводе по заказу ВМФ России. В 2016 году предприятие передало ВМФ головной корабль этого проекта корабль ПМО «Александр Обухов». В январе 2019 года Андреевский флаг был поднят на борту корабля ПМО «Иван Антонов».

При строительстве кораблей ПМО данного проекта применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении.

Корабли имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса меньше металлического, при этом значительно увеличивается его прочность. Такой корпус не подвержен коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в интересах ВМФ. Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При этом корабль может не входить в опасную зону - поиск, идентификация и уничтожение опасных объектов осуществляется дистанционно с помощью телеуправляемых подводных аппаратов и безэкипажного катера.

Корабли ПМО проекта 12700:

Водоизмещение – около 890 тонн;

Длина - 62 м;

Ширина - 10 м;

Экипаж - 44 чел.

Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

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