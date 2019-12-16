16.12.2019 (15:18)

Снайперы ЦВО освоили технику скоростной стрельбы в ходе учебно-методического сбора под Самарой

Военнослужащие снайперских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) освоили технику скоростной стрельбы в ходе учебно-методического сбора на Рощинском полигоне под Самарой.

На занятиях перед снайперами стояли задачи по скрытному выдвижению на огневую позицию, оборудованию снайперской лежки и запасной позиции, подготовке данных для стрельбы и вводу в прицел необходимых поправок.

После оценки тактических действий снайперской пары на полигоне поднимались мишени на расстоянии от 50 до 1500 метров. Военнослужащим за минимальное время требовалось определить дальность до цели, выбрать тип оружия и боеприпаса и с первого выстрела поразить ее. Сложность выполнения данного упражнения заключается в том, что снайпер точно не знает, где появятся мишень.

Для поражения целей использовались 7,62-мм снайперские винтовки Драгунова, 12,7-мм крупнокалиберные снайперские винтовки АСВК, а также специальные бесшумные винтовки ВСС «Винторез».

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