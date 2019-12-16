16.12.2019 (13:50)

В Ленинградской области стартовал оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава ЗВО

Сегодня в Ленинградской области стартовал оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Западного военного округа, в ходе которого генералы и офицеры изучат новейшие способы ведения боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов.

В сборе под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлёва принимают участие командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградского объединения ВВС и ПВО, командиры армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений округа, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

На полигоне Кирилловский военнослужащим будет продемонстрировано тактико-специальное учение с Красносельской мотострелковой бригадой по освобождению населённого пункта. Особое внимание будет уделено тактическим действиям при ведении разведки, нанесении огневого поражения мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, противовоздушной обороне, уничтожению боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбе.

Также в ходе сбора будут обсуждаться вопросы материально-технического, инженерного, медицинского и морально-психологического обеспечения.

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