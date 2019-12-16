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16.12.2019 (13:51)

Военнослужащие разведподразделений в Туве осваивают новые автоматы

Военнослужащие разведывательных подразделений горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Тыва, осваивают модернизированные автоматы Калашникова АК-74 с комплектом КМ-АК «Обвес».

Разведчики на полигоне Кара-Хаак отрабатывают огневые задачи по уничтожению живой силы условного противника на разных дальностях по движущимся мишеням. Навесное оборудование, установленное на автомат, увеличивает частоту поражения в полтора раза, при стрельбе на дальность до 300 метров.

Новые автоматы, которые накануне поступили на вооружение разведчикам, оборудованы приспособлением для бесшумной стрельбы, имеют регулируемый по длине приклад, усовершенствованный магазин из полупрозрачного полимера и планку Пикатинни.

Стрельбы и огневые тренировки проходят днем и ночью, в мероприятии задействовано более 200 военнослужащих горного соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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