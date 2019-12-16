16.12.2019 (13:04)

Малый ракетный корабль ЧФ «Вышний Волочек» провел двусторонне учение с экипажами самолётов и расчётом БПКРК «Бастион»

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Вышний Волочек» провел двусторонне учение с экипажами самолётов СУ-24М и Су-27 и расчётом берегового противокорабельного ракетного комплекса (БПКРК) «Бастион» в ходе отработки плановых мероприятий боевой подготовки Черноморского флота (ЧФ).

По замыслу учения, экипажам четырех самолётов СУ-24М и пары СУ-27 из состава морской авиации ЧФ и соединения ВВС и ПВО ЮВО, а также расчёту ракетного комплекса «Бастион» была поставлена задача обнаружить и условно поразить ракетным оружием корабль «противника», а боевым постам противовоздушной обороны (ПВО) мрк «Вышний Волочек» – отразить удар средств воздушного нападения и в свою очередь пуском ракет «Калибр» «уничтожить» объект наземной военной инфраструктуры.

Учебный бой был проведён с выполнением электронных пусков ракет, по его итогам экипажу корабля не удалось нанести удар по наземной цели.

Анализ проведённого учения показал способность сил флота к эффективному действиям в условиях угрозы применения противником современных видов вооружения.

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