16.12.2019 (12:40)

Суворовцы Екатеринбургского СВУ посвятили свои первые парашютные прыжки памяти Героя России Олега Пешкова

Учащиеся Екатеринбургского суворовского военного училища (ЕкСВУ) совершили первые в своей жизни прыжки с парашютом, прошедшие сегодня в Свердловской области.

В ходе посещения аэродрома Быньги в Свердловской области суворовцы и юнармейцы из Екатеринбурга провели серию прыжков в тандеме с инструкторами с высоты 2200 метров и самостоятельно – с высоты 850 метров. Суворовцы, совершавшие первые в своей жизни прыжки, посвятили их памяти выпускника пятой роты ЕкСВУ Герою России Олегу Пешкову.

Справочно:

Екатеринбургское суворовское военное училище (ЕкСВУ) — довузовское военно-учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации, создано изначально 19 декабря 1943 года в Ельце под названием «Орловское СВУ» (ОрСВУ). В сентябре 1947 года переведено в Свердловск и первоначально называлось «Свердловское СВУ» (СвСВУ). Подчинено командующему войсками Центрального военного округа.

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