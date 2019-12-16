16.12.2019 (11:20)

В Екатеринбурге стартовал сбор с представителями военных ведомств государств-членов ОДКБ

Сегодня в Екатеринбурге под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина начался оперативно-мобилизационный сбор с командным составом объединений, соединений и частей ЦВО, сотрудниками федеральных органов исполнительной власти уральского региона, а также представителями вооруженных сил иностранных государств.

Впервые особенностью данного сбора стало участие в нем более 20 представителей руководящего состава вооруженных сил государств-членов ОДКБ — Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Особое внимание в ходе мероприятия будет уделено изучению практического применения соединений и воинских частей с учетом опыта стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» и вооруженных конфликтов современности.

Отдельным учебным направлением сбора станет изучение специфики планирования и применения элементов боевого обеспечения, в том числе в совместных мероприятиях по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе с учетом внедрения в практику новых уставных документов оперативного планирования, форм и способов ведения боевых действий.

На учебных местах будет проведено теоретическое изучение и практический показ таких элементов как противодействие беспилотным летательным аппаратам в составе сводного отряда, организация работы пунктов управления радиоэлектронной борьбы , авиации, связи и разведки.

Всего к сбору привлекается более 270 военнослужащих командного состава объединений, соединений и частей ЦВО, сотрудников федеральных органов исполнительной власти уральского региона, а также представителей вооруженных сил иностранных государств

Завершится сбор 19 декабря проведением итогового Военного совета ЦВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице