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16.12.2019 (11:09)

Екатеринбургские суворовцы взяли «бронзу» на городском соревновании по хоккею

На прошедших выходных в Екатеринбурге завершился турнир по хоккею с шайбой среди детско-юношеских команд города.  Всего в турнире принимали участие четыре команды: «Луч», «Луч-2», «Юность», «ЕкСВУ». Соревнование прошло по инициативе руководства Екатеринбургского суворовского военного училища и стало первым для команды суворовцев.

По результатам игр места в турнирной таблице распределились следующим образом: команда «ЕкСВУ» заняла третье место, «серебро» завоевала хоккейная команда «Луч», а на первую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены команды «Юность».

Лучшими игроками в команде «ЕкСВУ» по результатам турнира были признаны суворовцы Александр Хомутов, Егор Косолапов и Иван Скрипов, игравшие на позиции нападающих, лучшим защитником среди суворовцев стал Олег Одегов.

После новогодних праздников команда «ЕкСВУ» планирует принять участие в турнире «Золотая шайба» среди детских команд уральской столицы.  В марте 2020 года суворовцы выйдут на лед на спартакиаде довузовских учреждений Министерства обороны России, которая пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Суворовское училище , Спорт
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