16.12.2019 (11:04)

Главную икону Сухопутных войск ждут в шести городах на территории Восточного военного округа

Главная икона Сухопутных войск - образ святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Сухопутных войск – с киотом-складнем и аналоем будет представлена всем желающим в шести городах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В частности, в начале текущей недели святыню планируется доставить самолетом военно-транспортной авиации из Москвы на аэродром Восточный в Республике Бурятия. Икона будет выставлена в Свято-Одигитриевском кафедральном соборе республиканской столицы до 20 декабря.

Далее главная икона Сухопутных войск будет перемещена в Забайкалье. С 21 по 25 декабря все желающие смогут поклониться православной святыне в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери в городе Чита.

С 26 по 30 декабря икону планируется выставить в храме иконы Божьей Матери «Скоропослушница» в Белогорске (Амурской области).

В конце декабря икона будет доставлена на Дальний Восток. Военнослужащие Уссурийского гарнизона и жители Уссурийска смогут поклониться ей в храме Покрова Пресвятой Богородицы с 30 декабря 2019 г. по 4 января 2020 г.

В январе военный воздушный борт с иконой выполнит перелет на остров Сахалин. В Южно-Сахалинске в кафедральном соборе Рождества Христова святыня пробудет с 5 по 10 января.

В столицу Хабаровского края икона будет доставлена 11 января. Военнослужащие Хабаровского гарнизона и жители краевого центра увидят её в Градо-Хабаровском соборе Успения Божьей Матери.

В середине января на аэродроме Хабаровск-центральный икона завершит пребывание на Дальнем Востоке.

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