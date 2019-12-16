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16.12.2019 (10:47)

До конца года в ВВО поступит партия беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10»

Партия беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» до конца текущего года поступит на вооружение мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае.

БпЛА будут применяться для дораздведки целей в ходе тактических учений, мониторинга мероприятий боевой подготовки, в случае необходимости возможно использование дронов в пожароопасный период для наблюдения за лесопожарной обстановкой.

 «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Один из основных БпЛА ВС РФ. Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

В составе комплекса – рабочие места операторов, оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и обеспечения старта БпЛА, бензогенератор для обеспечения автономной работы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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