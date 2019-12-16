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16.12.2019 (10:23)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии выполнили более 40 тыс. упражнений контрольных и боевых стрельб

В рамках огневой подготовки военнослужащие российской военной базы в Абхазии с начала года выполнили в общем более 40 тыс. упражнений контрольных и боевых стрельб. Интенсивность проведения стрельб личным составом остается на высоком уровне.

В течение десяти месяцев военнослужащие совершенствовали навыки в стрельбе из штатного вооружения и вооружения боевой техники, в том числе танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

При этом огонь велся на расстоянии от 100 м до 40 км по целям, имитирующим строения, бронированную технику и пехоту условного противника. Около половины боевых стрельб прошло в ночное время.

Все мероприятия боевой подготовки проводились на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также на полигонах в Адыгее, Волгоградской и Астраханской областях.

Всего на огневую подготовку за отчетный период было израсходовано около 3 млн. боеприпасов различного типа и калибров, в том числе 125-мм танковые снаряды, ручные гранаты РГД, 30-мм снаряды и 5,45-мм автоматные патроны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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