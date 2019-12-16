16.12.2019 (10:20)

Инженеры ЮВО в ходе учения на Кубани отработали установку минного поля на переднем крае обороны условного противника

На полигоне Молькино Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае военнослужащие инженерно-саперного подразделения приняли участие в тактико-специальном учении (ТСУ) по установке минного поля на переднем крае обороны условного противника.

Военнослужащие провели инженерную разведку местности в районе установки минного поля на предполагаемом пути следования колонны бронированной техники условного противника.

Помимо этого, специалисты инженерных войск установили аэрозольную завесу для маскировки работы гусеничных минных заградителей по установке противотанковых мин.

Кроме того, военнослужащие заняли оборону с целью не допустить дальнейшего продвижения оставшейся техники и живой силы условного противника, преодолевшего минное поле.

При ведении инженерной разведки и разминировании местности саперы применили общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 «Сокол» и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, которые стоят на вооружении саперного подразделения.

В плановом мероприятии боевой подготовки приняли участие более 200 военнослужащих, а также было задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники.

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