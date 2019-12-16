16.12.2019 (10:16)
Спортсмены подразделений российской военной базы в Абхазии признаны одними из лучших в ЮВО
Спортсмены разнородовых подразделений российской военной базы в Абхазии за последние два года достигли впечатляющих результатов на соревнованиях самого разного уровня.
Команды соединения занимали призовые места в более 40 турнирах, в частности, два года подряд сборная выигрывает чемпионаты по самбо среди военнослужащих 49-й общевойсковой армии.
В прошлом году команды по военному пятиборью и офицерскому троеборью заняли первые места на чемпионатах в армейском объединении.
Лучшие военнослужащие базы по стрельбе из штатного и табельного оружия на чемпионате 49-й армии заняли второе общекомандное место.
Кроме того, сборная по армейскому рукопашному бою является дважды призером в чемпионате армейского объединения.
Особой гордостью соединения является капитан Евгений Березин, который является трехкратным чемпионом Вооруженных Сил, семикратным чемпионом 49-й армии и четырехкратным победителем округа по армейскому рукопашному бою, а также лучшим самбистом объединения.
Подготовка спортсменов военной базы ведется под руководством начальника физической подготовки соединения капитана Михаила Смолина.