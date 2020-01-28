28.01.2020 (20:05)

В военной академии РВСН имени Петра Великого пройдёт день открытых дверей

8 февраля Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (Балашиха) и ее филиал (Серпухов) распахнут свои двери для всех желающих. Более 1000 абитуриентов смогут посетить вузы в день открытых дверей.

Гостям академии представят обновленную инфраструктуру учебного заведения: новые спортивные комплексы, места для проживания курсантов (казармы, общежитие, а также квартиры) и различные аудитории.

Основная цель дня открытых дверей — проведение агитационно-разъяснительной работы среди потенциальных кандидатов для поступления в академию.

Будущим абитуриентам продемонстрируют уникальную аудиторию, где курсанты изучают устройство и эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Здесь представлены практически все МБР, когда-либо стоявшие на боевом дежурстве в РВСН. Кроме того, гостям филиала покажут, как выглядят реальные пусковые установки, на которых они будут проходить обучение.

В настоящее время Военная академия РВСН и ее филиал готовят будущих военнослужащих не только для РВСН, но и других структур Минобороны России.

День открытых дверей позволит гостям ознакомиться с историей академии, организацией учебного процесса, жизнью и бытом курсантов. Представители вуза расскажут об условиях поступления в учебное заведение.

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