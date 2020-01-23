23.01.2020 (16:45)

Оборонному обществу ДОСААФ исполнилось 93 года

В 1927 году на совместном заседании съезда АВИАХИМ и пленума Центрального совета Общества содействия обороне СССР (ОСО) было образовано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР – ОСОАВИАХИМ.

Воспитанники ОСОАВИАХИМа героически сражались с врагом во время Великой Отечественной войны. Только в первые месяцы войны на фронт по мобилизации и добровольно ушли более 7 миллионов 200 тысяч осоавиахимовцев – более половины состава оборонного общества. Сотни тысяч из них за мужество и героизм награждены орденами и медалями, многие стали Героями Советского Союза.

ДОСААФ сегодня — это разветвленная сеть организаций во всех субъектах Российской Федерации с современной учебно-материальной базой. Общество насчитывает 117 авиационных организаций, дислоцируемых более чем на 100 аэродромах и посадочных площадках. Наибольшее количество составляют самолеты Як-52 и Ан-2, вертолеты Ми-2 и планеры всех типов.

На постоянной основе ДОСААФ России ежегодно проводит тысячи военно-патриотических, социально-ориентированных мероприятий и проектов, среди которых «Юнармейский десант», «Дни воинской славы», «Дни юного стрелка», авиационные перелеты, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, и многие другие.

ДОСААФ активно принимает участие в деятельности всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России – самый крупный коллективный член юнармейского движения, которая объединяет свыше 1000 военно-патриотических клубов и более 30 тысяч человек.

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