Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2020 (07:07)

Противодиверсионные катера ТОФ решают учебные задачи по защите одного из корабельных пунктов базирования

В заливе Петра Великого экипажи противодиверсионных катеров Тихоокеанского флота решают учебные задачи по противодействию диверсионным силам и средствам условного противника в районе пунктов базирования флота.

В рамках учения на катерах серии «Грачонок» - «Юнармеец Приморья» и «П-377», отработаны практические действия экипажей, как в составе отряда, так и самостоятельно.

В ходе выполнения учебно-боевых задач моряки провели комплекс подготовительных и зачетных учебных стрельб, водолазные спуски и другие специальные мероприятия.

На охраняемой акватории с помощью современного радиоэлектронного оборудования тихоокеанцы отработали организацию контроля за водной поверхностью и подводной средой.

Также было выполнено практическое гранатометание с применением стационарного малогабаритного дистанционно-управляемого противодиверсионного гранатометного комплекса и ручных противодиверсионных гранатомётов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Надводные силы , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false