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23.01.2020 (07:09)

Инспекторы ВАИ Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности»

В Бурятия военнослужащие военной автомобильной инспекции Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения требований правил дорожного движения военными водителями.

Инспекторы ВАИ особое внимание уделяли использованию водителями и пассажирами транспортных средств штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.

Помимо этого, проверялись подголовники сидений, в случае, если они предусмотрены конструкцией автомобиля.

На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики социальной направленности, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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