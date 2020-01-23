23.01.2020 (07:09)
Инспекторы ВАИ Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности»
В Бурятия военнослужащие военной автомобильной инспекции Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения требований правил дорожного движения военными водителями.
Инспекторы ВАИ особое внимание уделяли использованию водителями и пассажирами транспортных средств штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.
Помимо этого, проверялись подголовники сидений, в случае, если они предусмотрены конструкцией автомобиля.
На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики социальной направленности, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.