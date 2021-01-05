Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.01.2021 (06:00)

Космические войска ВКС выполнили более 3 тысяч специальных работ по контролю космического пространства

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2020 году Космические войска ВКС выполнили свыше 3 тысяч  специальных работ по контролю изменений космической обстановки.

В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) обнаружили и приняли на сопровождение свыше1200 космических объектов осуществили контроль за выводом на орбиты около 600 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 360 космических объектов.

Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также предотвращению опасных сближений отечественных космических аппаратов с другими космическими объектами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Около 60 % российских космических аппаратов находятся под управлением Космических войск ВКС
В 2020 году Космические войска ВКС обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности российской системы ПРН
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сирот русской общины города Нурек
В 2020 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более миллиона воздушных объектов

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Космические войска , Главный центр разведки космической обстановки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false