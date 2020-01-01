01.01.2020 (02:30)
Армейские Деды Морозы и снегурочки примут участие в смотре-конкурсе Дома офицеров Белогорского гарнизона
В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурской области спланирована большая программа проведения новогодних праздников для семей военнослужащих и жителей г.Белогорска. Одно из самых необычных праздничных мероприятий будет смотр-конкурс Дедов Морозов воинских частей гарнизона.
Деды Морозы продемонстрируют подготовку новогодней формы одежды, готовность провести праздничные мероприятия и других навыках необходимых современному новогоднему волшебнику. Увидеть смотр армейских Дед Морозов смогут все желающие 3 января. Начало мероприятия в 11:00.
5 января с 11:00 состоится новогодняя концертно-развлекательная программа «Новогодние чудеса».
7 января с 11:00 до 12:30 состоится праздничная концертная программа «Рождественские чудеса».
Ежедневно будет работать выставка декоративно-прикладного творчества среди членов семей военнослужащих «Новый год стучится в двери». Подведение итогов состоится 8 января.
Уточняющие вопросы можно узнать по номеру 5-56-45.