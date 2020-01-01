01.01.2020 (02:30)

Армейские Деды Морозы и снегурочки примут участие в смотре-конкурсе Дома офицеров Белогорского гарнизона

В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурской области спланирована большая программа проведения новогодних праздников для семей военнослужащих и жителей г.Белогорска. Одно из самых необычных праздничных мероприятий будет смотр-конкурс Дедов Морозов воинских частей гарнизона.

Деды Морозы продемонстрируют подготовку новогодней формы одежды, готовность провести праздничные мероприятия и других навыках необходимых современному новогоднему волшебнику. Увидеть смотр армейских Дед Морозов смогут все желающие 3 января. Начало мероприятия в 11:00.

5 января с 11:00 состоится новогодняя концертно-развлекательная программа «Новогодние чудеса».

7 января с 11:00 до 12:30 состоится праздничная концертная программа «Рождественские чудеса».

Ежедневно будет работать выставка декоративно-прикладного творчества среди членов семей военнослужащих «Новый год стучится в двери». Подведение итогов состоится 8 января.

Уточняющие вопросы можно узнать по номеру 5-56-45.

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