23.01.2020 (21:43)
Более 3000 военнослужащих и жителей Бологовского гарнизона РВСН почтили Икону Святой Великомученицы Варвары
Более 3000 военнослужащих и жителей Бологовского гарнизона РВСН почтили Икону Святой Великомученицы Варвары во время ее пребывания
в Бологовском ракетном соединеним РВСН (Тверская область).
Сейчас икона находиться в Тейковском ракетном соединении, затем она будет перевезена в Йошкар-Олинское ракетное соединение. После этого Икону доставят в соединения Оренбургской и Омской ракетных объединений, в дальнейшем она будет находиться в одном из пределов Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
Икона Святой Великомученицы Варвары была написана для Главного храма.
Посещение ракетных соединений продлится вплоть до 9 мая этого года. Затем икону доставят в Главный храм Вооруженных сил России в часть Воскресения Христова.
Новости по теме:
В подмосковном Алабино проводится покраска военной техники парадного расчета механизированной колонны Ракетных войск стратегического назначения
Расчеты комплексов «Искандер-М» Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки боеготовности
Метки: