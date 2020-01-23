23.01.2020 (21:43)

Более 3000 военнослужащих и жителей Бологовского гарнизона РВСН почтили Икону Святой Великомученицы Варвары

Более 3000 военнослужащих и жителей Бологовского гарнизона РВСН почтили Икону Святой Великомученицы Варвары во время ее пребывания

в Бологовском ракетном соединеним РВСН (Тверская область).

Сейчас икона находиться в Тейковском ракетном соединении, затем она будет перевезена в Йошкар-Олинское ракетное соединение. После этого Икону доставят в соединения Оренбургской и Омской ракетных объединений, в дальнейшем она будет находиться в одном из пределов Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Икона Святой Великомученицы Варвары была написана для Главного храма.

Посещение ракетных соединений продлится вплоть до 9 мая этого года. Затем икону доставят в Главный храм Вооруженных сил России в часть Воскресения Христова.

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