Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.01.2020 (21:43)

Более 3000 военнослужащих и жителей Бологовского гарнизона РВСН почтили Икону Святой Великомученицы Варвары

Более 3000 военнослужащих и жителей Бологовского гарнизона РВСН почтили Икону Святой Великомученицы Варвары во время ее пребывания
в Бологовском ракетном соединеним РВСН (Тверская область).

Сейчас икона находиться в Тейковском ракетном соединении, затем она будет перевезена в Йошкар-Олинское ракетное соединение. После этого Икону доставят в соединения Оренбургской и Омской ракетных объединений, в дальнейшем она будет находиться в одном из пределов Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Икона Святой Великомученицы Варвары была написана для Главного храма.

Посещение ракетных соединений продлится вплоть до 9 мая этого года.  Затем икону доставят в Главный храм Вооруженных сил России в часть Воскресения Христова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В РВСН впервые пройдёт чемпионат по самбо
В подмосковном Алабино проводится покраска военной техники парадного расчета механизированной колонны Ракетных войск стратегического назначения
Расчеты комплексов «Искандер-М» Восточного военного округа выполнили электронные пуски ракет в рамках контрольной проверки боеготовности
Космическую технику слушатели Военной академии РВСН изучают в аудитории имени Циолковского

Метки:
РВСН , Религия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false