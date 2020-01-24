24.01.2020 (08:15)

В Бурятии более 1,5 тысяч военнослужащих подразделений МТО в полевых условиях обеспечат войска водой, топливом и свежим хлебом

В Республике Бурятия более 1,5 тысяч военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения (МТО) общевойскового объединения Восточного военного округа совершат марши на общевойсковые полигоны в рамках полевого выхода.

Военнослужащие совершат многокилометровые марши на штатной технике в заданные районы, отработав на марше задачи по отражению нападения группы условных террористов.

Специалисты МТО с использованием специальных автоцистерн выполнят доставку питьевой воды на позиции мотострелковых, танковых подразделений.

Помимо этого, военнослужащие развернут в полевых условиях базу материально-технического обеспечения, военные водители с использованием штатных грузовых автомобилей осуществят доставку передовым подразделениям около 700 тонн грузов различного назначения, в том числе боеприпасы и более 500 тонн топлива.

Для помывки личного состава будет развернута новейшая передвижная полевая баня (ППБ-32), в которой в автономном режиме работы могут принять душ более 120 человек, а благодаря использованию внедорожного шасси данная техника способна выполнять поставленные задачи в любых условиях, что значительно сокращает время на обеспечение подразделений банным комплексом в поле.

Кроме того, специалисты-хлебопеки мобильного хлебозавода в полевых условиях изготовят более 1,5 тонн хлебных изделий.

Всего к учению будет привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники.

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