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24.03.2020 (05:23)

Морские пехотинцы ТОФ в ходе минометного обстрела лавиноопасных направлений на Камчатке активировали сход двух лавин общим объёмом более 200 тыс. кубических метров снега

На Камчатке расчёты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота продолжают профилактический обстрел лавиноопасных участков в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной.

Обстрел сопок и перевалов на опасных направлениях ведется из 120 миллиметровых минометов «Сани», огневые позиции которых находились на безопасном удалении. В районах работы заранее было осуществлено предварительное оповещение населения и выставлено оцепление.

За световой день для выполнения поставленной задачи расчёты израсходовали более 30 боеприпасов. Благодаря слаженным действиям и грамотной корректировке огня, морским пехотинцам удалось подрезать две снежные лавины общим объёмом более 200 тыс. кубических метров.

Для объективного контроля результативности действий морпехов привлекались комплексы беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщалось ранее, к профилактическим мероприятиям по обстрелу лавинных участков привлечено 5 единиц техники и около 20 военнослужащих соединения морской пехоты Тихоокеанского флота.

Профилактические мероприятия проводятся по заявке противолавинного центра Камчатского края для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом лавин, обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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