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23.01.2020 (23:55)

Расчеты БпЛА Новосибирского соединения РВСН провели первую тренировку при подготовке к конкурсу «Соколиная охота»

Новосибирские ракетчики в ходе подготовки к соревнованиям провели первую тренировку по полетам беспилотного летательного аппарата (БпЛА).  27 января в ракетном соединении стартует конкурс на лучший расчет БпЛА в отборочном этапе, среди расчетов ракетного соединения в рамках Всеармейского конкурса «Соколиная охота».

В ходе отборочного этапа в соревновании примут участие 6 расчетов из подразделений охраны и обороны ракетного соединения, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные БпЛА «Элерон-3».

В ходе конкурса расчеты БпЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности с целью обнаружения условной диверсионно-разведывательной группы для отслеживания ее действий в реальном времени.

Лучшему расчету будет предоставлена возможность принять участие в следующем этапе конкурса – среди самых лучших из ракетных соединений РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска , РВСН
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