31.12.2019 (10:00)

Первым Новый год в ВМФ России встретит маяк «Русская Кошка» на Чукотке

Первыми в Военно-Морском Флоте Новый 2020 год встретят служащие гидрографической службы ВМФ, обеспечивающие работу маяка «Русская Кошка» на Чукотке.

Этот маяк обеспечивает судоходство в Беринговом море по морским коммуникациям, идущим от главной базы Тихоокеанского флота г. Владивостока до порта Анадырь. Маяк «Русская Кошка» расположен на косе, которая выдается (выступает) в Берингово море более чем на 20 км.

На маяке «Русская Кошка» в период навигации с июня по декабрь несется вахта, а с января до окончания зимы осуществляется регулярное техническое обслуживание маяка. В июне, с улучшением ледовой обстановки в Беринговом море и открытием навигации, маяк переходит в штатный режим работы.

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