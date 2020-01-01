01.01.2020 (03:30)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии подготовили сторожевые заставы к новогодним праздникам

На российской военной базе в Южной Осетии, помимо предметов первой необходимости, сторожевые заставы укомплектовали также новогодними подарками, мандаринами и елками для создания праздничного настроения у военнослужащих, несущих боевое дежурство на постах в районах, отдаленных от мест постоянной дислокации.

Заставы военной базы на 100 процентов укомплектованы продуктами питания, горюче-смазочными материалами, медикаментами и сухими дровами.

Для обеспечения культурно-досуговой программы на новогодние праздники назначены мобильные концертные группы из числа творческих коллективов базы, которые в течение новогодних праздников выступят с концертными программами на сторожевых заставах, а также в подразделениях соединения.

Для обеспечения безопасности проведения новогодних праздников, на всех сторожевых заставах в зоне ответственности соединения, проведены антитеррористические учения, в ходе которых личный состав отработал действия при террористических угрозах. Также в ходе учений военнослужащие отработали действия по выходу военной техники из парков боевых машин и провели радио тренировки.

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