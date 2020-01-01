01.01.2020 (05:30)
Подразделения военной полиции ВВО переведены на усиленный режим работы в период новогодних праздников
В период новогодних праздников более 500 сотрудников военной полиции будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков, гарнизонов Восточного военного округа.
Основная цель усиления состава военных патрулей обеспечить поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов округа.
Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах.
На дорогах общего пользования на территории ВВО в усиленном режиме будут дежурить представители военной автоинспекции Восточного военного округа.
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