01.01.2020 (05:30)

Подразделения военной полиции ВВО переведены на усиленный режим работы в период новогодних праздников

В период новогодних праздников более 500 сотрудников военной полиции будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков, гарнизонов Восточного военного округа.

Основная цель усиления состава военных патрулей обеспечить поддержание правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов округа.

Совместное патрулирование с участием сотрудников органов внутренних дел будет организовано на всех крупных железнодорожных узлах и аэропортах.

На дорогах общего пользования на территории ВВО в усиленном режиме будут дежурить представители военной автоинспекции Восточного военного округа.

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