20.11.2017 (18:37)

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Военного совета ЗВО

В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) под руководством командующего войсками ЗВО генерал-полковника Андрея Картаполова состоялось заседание Военного совета округа.

«В 2017 году в округе проведено более 1200 учений и тренировок различного уровня, среди них российско-белорусское совместное стратегическое учение «Запад–2017». В войска поступило более 1000 единиц современной боевой техники, проделана масштабная работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки», – отметил в своем выступлении на Военном совете генерал-полковник Андрей Картаполов.

Особое внимание участники мероприятия уделили состоянию правопорядка и воинской дисциплины в воинских коллективах, а также комплектованию соединений и воинских частей округа профессиональными военнослужащими по контракту.

Генерал-полковник Андрей Картаполов вручил более 50 офицерам ЗВО государственные и ведомственные награды за заслуги в укреплении обороноспособности страны.

Перед началом Военного совета генералы и офицеры смогли ознакомиться с результатами поисковой работы военнослужащих 90-го отдельного поискового батальона, а воспитанники Санкт-Петербургского суворовского училища показали изготовленные своими руками радиоуправляемые модели военной техники.

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