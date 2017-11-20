20.11.2017 (18:29)

Корвет «Сообразительный» Балтийского флота покинул порт Джибути и вышел в Индийский океан

Корвет «Сообразительный» Балтийского флота вышел из порта Джибути (Республика Джибути) и приступил к выполнению задач в районе Аденского залива.

Во время делового захода корабля в Джибути военные моряки пополнили необходимые запасы, часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу. Кроме того, за время стоянки российские моряки выполнили необходимые регламентные работы и провели осмотр корабля.

В настоящее время российский боевой корабль покинул порт и продолжил выполнять задачи в рамках регулярного присутствия сил Военно-Морского Флота России в потенциально опасных нападениям пиратских группировок районах Аденского залива и Африканского рога.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный» и танкера «Кола» покинул Военную гавань Балтийска 14 октября и вышел в дальний поход в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане. В настоящее время корвет «Бойкий» и танкер «Кола» выполняют задачи в акватории Средиземного моря, корвет «Сообразительный» — в Индийском океане.

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