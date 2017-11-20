20.11.2017 (18:20)

В общевойсковой армии ЗВО проверили физподготовку офицеров

Свыше 500 офицеров общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили сдачу зачетов по физической подготовке комиссии управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.

Основной целью работы комиссии была проверка уровня физической подготовки у офицеров всех категорий и групп.

В зависимости от возрастной категории военнослужащие сдавали от трех до пяти нормативов на силу, быстроту и выносливость.

По итогам работы комиссии объединение получило оценку «хорошо». Около 30% офицеров получили высший уровень.

Кроме того, комиссия проверила правильность начисления дополнительных выплат за отличные физические показатели и определила лучших по уровню подготовки в этом периоде.

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