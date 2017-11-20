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20.11.2017 (18:17)

Филиалу Военно-морского клинического госпиталя Северного флота в Северодвинске исполнилось 65 лет

Главному военно-медицинскому учреждению Беломорской военно-морской базы Северного флота –– филиалу № 2 федерального государственного казённого учреждения «1469 Военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации» –– исполнилось 65 лет.

Медицинский состав и работники госпиталя получили поздравления от имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва и командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

Отличившимся флотским медикам были вручены грамоты командующего флотом и объявлены благодарности.

Ветеранов и действующих сотрудников поздравили командиры воинских частей Северодвинского гарнизона, представители городской администрации, духовенства, журналистского сообщества и коллеги из гражданской системы здравоохранения Архангельской области.

Накануне юбилея на базе Северодвинского госпиталя прошла научно-практическая медицинская конференция  по тематике развития медицины в Арктике, на которой с докладами выступили главные специалисты в сфере организации военного и гражданского медицинского обеспечения из Главного командования ВМФ, Северного флота и Архангельской области.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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