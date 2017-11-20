20.11.2017 (18:05)

В ЧВВМУ имени П.С. Нахимова в Севастополе прошли мероприятия, посвященные Дню ракетных войск и артиллерии

В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова (Севастополь) прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня ракетных войск и артиллерии. Главным местом их проведения стал Нахимовский зал, где состоялись торжественное собрание и праздничный концерт.

Как отметил заместитель начальника училища по работе с личным составом капитан 1 ранга Андрей Палий, «сегодня российский флот стремительно обновляется, и это, безусловно, требует подготовленных и грамотных специалистов».

Задача по их обучению и воспитанию стоит перед офицерским и профессорско-преподавательским составом Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Ведется постоянная работа по улучшению качественных параметров подготовки будущих специалистов для кораблей ВМФ России, оснащенных высокоточным ракетным оружием и современными артиллерийскими комплексами».

Приказом начальника училища за значительный вклад в успешное решение поставленных задач и достигнутые успехи в учебно-воспитательном процессе отмечены преподаватели учебного заведения –– подполковники Петр Атюшов, Дмитрий Коржавин , майор Даниил Чернецкий, доценты кафедры ракетного вооружения надводных кораблей Олег Сухопяткин, Иван Кошарский, доцент кафедры ракетно-артиллерийского вооружения Юрий Остапенко, преподаватели кафедры ракетного вооружения (надводных кораблей) Андрей Батурин, Николай Дубина и многие другие.

В этот вечер с музыкальными поздравлениями перед собравшимися выступил ансамбль традиционной культуры «Марьины кудесы» Севастопольского культурно-информационного центра.

Накануне праздника личный состав принял участие в субботнике, в ходе которого в порядок был приведен Курсантский парк и закрепленные за училищем памятники воспитанникам военно-морских училищ – участникам обороны Севастополя 1941-1942 годов и женщинам-фронтовикам

Памятные мероприятия также состоялись и на расположенной на территории училища 14-й береговой батарее, где личный состав и ветераны возложили венок и цветы к Памятнику ее защитникам.

Завершились торжества строевой прогулкой по Гагаринскому району Севастополя. Офицеры и курсанты исполнили песни «Нахимова достойный сыны», «Легендарный Севастополь» и «Мы – армия страны».

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