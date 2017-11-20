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20.11.2017 (18:05)

В ЧВВМУ имени П.С. Нахимова в Севастополе прошли мероприятия, посвященные Дню ракетных войск и артиллерии

В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова (Севастополь) прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня ракетных войск и артиллерии. Главным местом их проведения стал Нахимовский зал, где состоялись торжественное собрание  и праздничный концерт.

Как отметил заместитель начальника училища по работе с личным составом   капитан 1 ранга Андрей Палий,   «сегодня российский флот стремительно обновляется, и  это, безусловно, требует подготовленных и грамотных специалистов».

Задача по их обучению и воспитанию стоит перед офицерским и профессорско-преподавательским составом Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Ведется постоянная работа по улучшению качественных параметров подготовки будущих специалистов для кораблей ВМФ России, оснащенных высокоточным ракетным оружием и современными артиллерийскими комплексами».

Приказом  начальника училища за значительный вклад в успешное решение поставленных задач и достигнутые успехи  в учебно-воспитательном процессе  отмечены преподаватели  учебного заведения ––  подполковники Петр Атюшов, Дмитрий Коржавин , майор Даниил Чернецкий, доценты кафедры ракетного вооружения надводных кораблей Олег  Сухопяткин, Иван  Кошарский, доцент кафедры  ракетно-артиллерийского вооружения Юрий  Остапенко, преподаватели кафедры ракетного вооружения (надводных кораблей) Андрей  Батурин, Николай   Дубина и многие другие.

В этот вечер с музыкальными поздравлениями перед собравшимися выступил ансамбль традиционной культуры «Марьины кудесы» Севастопольского культурно-информационного центра.

Накануне праздника личный состав принял участие в субботнике, в ходе которого в порядок был приведен Курсантский парк и закрепленные за училищем памятники воспитанникам военно-морских училищ – участникам обороны Севастополя 1941-1942 годов  и женщинам-фронтовикам

Памятные мероприятия также состоялись и на расположенной на территории училища 14-й береговой батарее, где личный состав и ветераны возложили венок и цветы к Памятнику ее защитникам.

Завершились торжества строевой прогулкой по Гагаринскому району Севастополя. Офицеры и курсанты   исполнили песни «Нахимова достойный сыны», «Легендарный Севастополь» и «Мы –  армия страны».  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот
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