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20.11.2017 (17:08)

В Санкт-Петербурге спустят на воду новейший МРК «Тайфун»

24 ноября в Санкт-Петербурге состоится торжественный спуск на воду для Военно-Морского Флота России новейшего малого ракетного корабля «Тайфун»   проекта 22800.

В торжественной церемонии, посвященной данному событию, примут участие представители Главного командования ВМФ России, городской администрации, а также руководители организаций и предприятий ОПК, задействованных в строительстве кораблей этого проекта.

Головной малый ракетный корабль «Ураган» (проекта 22800) в настоящее время находится на воде у достроечной набережной завода «Пелла».

Два малых ракетных корабля (МРК) «Ураган» и «Тайфун»  нового поколения проекта 22800  были  заложены 24 декабря 2015 года в один день.

По приказу главнокомандующего ВМФ корабли носят наименование  «Ураган» и «Тайфун». Корабли поочередно войдут в состав Военно-Морского Флота  после завершения достроечных работ  и всех этапов испытаний.

МРК проекта 22800 спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Как сообщил в преддверии спуска на воду МРК «Тайфун» заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, «корабли  имеют  водоизмещение около 800 тонн, скорость –– свыше 30 узлов,  они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами». 

МРК проекта 22800 проекта оснащены двигательной установкой российского производства. Среди основных преимуществ этих кораблей –– высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, что позволяет использовать их в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот
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