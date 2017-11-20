20.11.2017 (17:08)

В Санкт-Петербурге спустят на воду новейший МРК «Тайфун»

24 ноября в Санкт-Петербурге состоится торжественный спуск на воду для Военно-Морского Флота России новейшего малого ракетного корабля «Тайфун» проекта 22800.

В торжественной церемонии, посвященной данному событию, примут участие представители Главного командования ВМФ России, городской администрации, а также руководители организаций и предприятий ОПК, задействованных в строительстве кораблей этого проекта.

Головной малый ракетный корабль «Ураган» (проекта 22800) в настоящее время находится на воде у достроечной набережной завода «Пелла».

Два малых ракетных корабля (МРК) «Ураган» и «Тайфун» нового поколения проекта 22800 были заложены 24 декабря 2015 года в один день.

По приказу главнокомандующего ВМФ корабли носят наименование «Ураган» и «Тайфун». Корабли поочередно войдут в состав Военно-Морского Флота после завершения достроечных работ и всех этапов испытаний.

МРК проекта 22800 спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Как сообщил в преддверии спуска на воду МРК «Тайфун» заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, «корабли имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость –– свыше 30 узлов, они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами».

МРК проекта 22800 проекта оснащены двигательной установкой российского производства. Среди основных преимуществ этих кораблей –– высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.

Корабли могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль, что позволяет использовать их в составе разнородных и однородных группировок сил ВМФ на значительном удалении от постоянных пунктов базирования.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице