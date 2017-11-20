20.11.2017 (16:40)

«Русские витязи» вернулись домой после триумфа в Дубае

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские витязи» завершили перелет в подмосковную Кубинку после участия в международном авиасалоне «Dubai Airshow – 2017», который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах.

Перелет проходил с двумя промежуточными посадками.

На авиасалоне летчики Воздушно-космических сил России продемонстрировали сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ, выполнили полеты в составе звена, отработали парный, встречный и одиночный пилотаж, показали такие фигуры, как «петля Нестерова», «бочка», «вираж» «зеркало», «колокол», «роспуск» многие другие.

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