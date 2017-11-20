20.11.2017 (16:26)

Корабельные экипажи Каспийской флотилии совершенствуют навыки борьбы за живучесть

В пунктах базирования корабельных соединений Каспийской флотилии в Астрахани и Каспийске в ходе подготовки к новому учебному году экипажи кораблей Каспийской флотилии совершенствуют навыки борьбы за живучесть.

Аварийные партии отрабатывают порядок действий при возникновении пожара в корабельных отсеках, проводят тренировки по ликвидации пробоины на корабле и откачке поступающей забортной воды.

Все занятия проходят в реальных условиях, в специально оборудованных помещениях на учебно-тренировочных комплексах.

На тренировках по тушению пожара при взрыве пиропатронов и распространению огня в отсеке матросы учатся быстро герметизировать горящий отсек, останавливать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки.

В ходе тренировок по устранению пробоин аварийная партия ставит пластырь на пробоину и откачивает поступившую в отсек забортную воду.

Обстановка в ходе тренировок тренировок постоянно усложняется, матросам приходится ликвидировать возгорание и поступление забортной воды одновременно в нескольких отсеках.

В ходе интенсивных занятий экипажи кораблей выполняют нормативы по сбору аварийной команды и экипировке в костюм пожарного, герметизации горящего отсека, устранении пробоины и откачивании воды из отсека.

В учениях и тренировках по борьбе за живучесть приняли участие аварийные партии из числа экипажей ракетных кораблей «Дагестан», «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала», «Астрахань», базовых и рейдовых тральщиков.

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