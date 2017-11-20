20.11.2017 (16:09)

Саперы ЮВО завершили разминирование полигонов в Чечне

Военнослужащие мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на территории Чеченской Республики, завершили очистку полигонов Гвардеец, Калиновский и Альпийский от неразорвавшихся боеприпасов.

В течение месяца была проведена очистка территорий, общая площадь которых составляет более 1000 га. К работам привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц специальной техники.

В труднодоступных участках местности со сложным рельефом для обнаружения взрывоопасных предметов применялись минно-розыскные собаки. В целях безопасности все обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожались на месте методом подрыва накладными зарядами.

При проведении очистки полигонов саперы применяли современные защитные костюмы ОВР-2 «Сокол». Его бронированные элементы изготовлены из легкого и высокопрочного материала и способны защитить военнослужащего от мелких осколков, а шлем, оснащенный специальным забралом, может выдержать попадание 9-мм патрона с расстояния 25 м. Масса костюма — 8,5 кг.

Всего в 2017 учебном году с мотострелковыми бригадами, дислоцированными в Чеченской Республике, на учебно-тренировочных комплексах было проведено более 20 тактических учений, около 500 боевых стрельб и свыше 1,5 тыс. огневых тренировок с практическим выполнением упражнений стрельб.

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