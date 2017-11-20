20.11.2017 (15:58)

Российские военнослужащие в Абхазии выполнили около 300 упражнений стрельб с использованием компьютеризированного мишенного оборудования

За истекший летний период обучения подразделения российской военной базы в Абхазии выполнили около 300 упражнений контрольных стрельб с использованием современного комплекса радиоуправляемого полевого стрельбищного оборудования (ПСО-Р).

ПСО-Р активно применяется военнослужащими разнородовых подразделений базы при выполнении экзаменационных итоговых стрельб. Поражение мишеней комплекса, имитирующих живую силу противника, осуществляется только из стрелкового оружия, в том числе автоматов АК-74 и снайперских винтовок СВ-98.

Комплекс, оснащенный компьютерами и радиопередающими устройствами, позволяет руководителям занятий по огневой подготовке создавать различные тактические эпизоды с мишенями, что способствует более качественной подготовке военных стрелков.

Стрельбищное оборудование предназначено для создания мишенной обстановки из 40 целей, с возможностью управления ими по фронту до 500 м и в глубину до 1500 м.

Каждое попадание боеприпаса в мишень отображается на мониторе у оператора на пункте управления стрельбами.

Компьютерное обеспечение ПСО-Р позволяет автоматически учитывать и заносить в ведомости данные по результатам стрельб каждого военнослужащего и выводить общую информацию за подразделение.

Уникальность ПСО-Р состоит в возможности оперативного развертывания мишенной обстановки на любой неподготовленной местности.

Современное стрельбищное оборудование базы за время его применения с середины 2013 года позволило подготовить на высоком уровне до 15 тыс. военнослужащих.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице