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20.11.2017 (15:16)

В Дагестане завершены работы по модернизации военного полигона Дальний

В мотострелковой бригаде 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной на территории Республики Дагестан, завершилась комплексная работа по подготовке военного полигона Дальний к новому учебному периоду.

На полигоне была произведена модернизация и усовершенствование учебно-материальной базы. Инженерно-саперные подразделения соединения провели сплошную очистку территорий с применением миноискателей и собак минно-розыскной службы, в ходе которой обнаружено и обезврежено более 300 взрывоопасных предметов. Выполнена подготовка мест обогрева личного состава, оборудованных всем необходимым для проведения занятий при низких температурах.

Всего к зимнему учебному периоду, который начнется в декабре, подготовлено свыше 3 тыс. мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику условного противника.

Общая площадь очищенных и подготовленных к эксплуатации территорий полигона Дальний составила более 500 га.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Полигон
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