20.11.2017 (14:49)

В Армении завершился перевод летного парка российской авиабазы на зимний режим эксплуатации

На российской авиационной военной базе Эребуни в Армении завершился перевод истребительной и армейской авиации на зимний режим эксплуатации.

За три недели инженеры и техники соединения выполнили более 100 различных технических операций и нормативов на истребителях МиГ-29, вертолетах Ми-8Мт и Ми-24П.

В ходе регламентных работ военными специалистами соединения были проверены на исправность и работоспособность системы, агрегаты, узлы и оборудование, контрольно-измерительные приборы, осмотрены топливные баки, двигатели, заменено масло, смазки и специальные жидкости.

Помимо обслуживания вооружения, военной и авиационной техники военнослужащими соединения была обслужена территория, закрепленная за воинской частью, подготовлена и отремонтирована взлетно-посадочная полоса, а также проверено аэродромное оборудование и аппаратура наземной стационарной и переносной связи.

К регламентным и обслуживающим мероприятиям было привлечено более 200 военнослужащих из числа инженерно-технического состава соединения.

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