20.11.2017 (12:24)

В соединениях и воинских частях ВВО отметили День ракетных войск и артиллерии

В соединениях и воинских частях ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа состоялись масштабные праздничные мероприятия.

В их рамках творческие коллективы округа выступили перед артиллеристами и ракетчиками, а также членами их семей с интересными концертными программами.

Военнослужащие, добившиеся наилучших результатов в боевой подготовке и повседневной деятельности, были поощрены командованием соединений и воинских частей ВВО.

С начала текущего года артиллеристами и ракетчиками было выполнено более 4000 задач с боевой стрельбой, в том числе прямой (полупрямой) наводкой, с техническими средствами разведки и применением беспилотников.

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