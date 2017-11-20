20.11.2017 (12:10)

Более 2 тысяч призывников из западных регионов страны в ближайшее время пополнят войска ВВО

Более двух тысяч новобранцев из западных регионов страны в ближайшее время пополнят войска Восточного военного округа (ВВО). В настоящее время три воинских эшелона с молодым пополнением находятся в пути.

В дороге военнослужащие обеспечиваются горячим питанием, в том числе питанием в вагонах-ресторанах.

Для сопровождения новобранцев на маршруте следования старшими команд назначены опытные офицеры. В поездах вместе с призывниками находятся представители общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России».

Всего на территории Восточного военного округа в движении находятся около 70 воинских команд с молодым пополнением.

Кроме того, из Хабаровска в Уссурийск было отправлено около 900 новобранцев, которые пополнят соединения и воинские части Тихоокеанского флота и объединения авиации и ПВО округа.

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