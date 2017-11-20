Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.11.2017 (10:33)

Более 12 тысяч школьников и студентов Восточной Сибири и Дальнего Востока приняли участие в акции «Есть такая профессия - Родину защищать!»

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и сотрудники военных комиссариатов провели в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» более 560 мероприятий в школах, расположенных на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В ходе акции проведено информирование молодежи о правилах поступления в вузы Минобороны РФ, были организованы тематические встречи, выставки современных образцов вооружения и техники, дни открытых дверей в воинских частях округа.

Помимо школьников и студентов информацию о вузах Министерства обороны доводят до военнослужащих по призыву и контракту, которые, возможно, в будущем выберут для себя офицерскую стезю.

Акцию «Есть такая профессия - Родину защищать!», которая стартовала в ВВО в октябре и продлится до конца декабря, посетили уже более 26 тысяч человек, в том числе более 12 тысяч школьников и студентов.

   

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false