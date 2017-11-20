20.11.2017 (10:33)

Более 12 тысяч школьников и студентов Восточной Сибири и Дальнего Востока приняли участие в акции «Есть такая профессия - Родину защищать!»

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и сотрудники военных комиссариатов провели в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» более 560 мероприятий в школах, расположенных на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В ходе акции проведено информирование молодежи о правилах поступления в вузы Минобороны РФ, были организованы тематические встречи, выставки современных образцов вооружения и техники, дни открытых дверей в воинских частях округа.

Помимо школьников и студентов информацию о вузах Министерства обороны доводят до военнослужащих по призыву и контракту, которые, возможно, в будущем выберут для себя офицерскую стезю.

Акцию «Есть такая профессия - Родину защищать!», которая стартовала в ВВО в октябре и продлится до конца декабря, посетили уже более 26 тысяч человек, в том числе более 12 тысяч школьников и студентов.

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