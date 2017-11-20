Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.11.2017 (10:14)

Силы антитеррора Оперативной группы российских войск в Приднестровье отразили нападение условных террористов на парк боевых машин

В подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка по противодействию терроризму.

Военнослужащие отработали порядок действий при отражении нападения на парк боевых машин, находящийся в расположении части.

При выполнении поставленных задач они  блокировали и ликвидировали проникшую на территорию военного городка условную бандгруппу для захвата военной техники.

Особое внимание было уделено отработке взаимодействия военнослужащих при ведении боя на открытых участках местности в составе подразделения, а также малыми тактическими группами (парами и тройками).

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, широко применялись имитационные средства.

Инженерно-саперным подразделением была проведена разведка условно заминированной территории автопарка и обезвреживание самодельных взрывных устройств.

Занятия по противодействию терроризму носили плановый характер. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Антитеррор
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false