20.11.2017 (10:14)

Силы антитеррора Оперативной группы российских войск в Приднестровье отразили нападение условных террористов на парк боевых машин

В подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка по противодействию терроризму.

Военнослужащие отработали порядок действий при отражении нападения на парк боевых машин, находящийся в расположении части.

При выполнении поставленных задач они блокировали и ликвидировали проникшую на территорию военного городка условную бандгруппу для захвата военной техники.

Особое внимание было уделено отработке взаимодействия военнослужащих при ведении боя на открытых участках местности в составе подразделения, а также малыми тактическими группами (парами и тройками).

В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, широко применялись имитационные средства.

Инженерно-саперным подразделением была проведена разведка условно заминированной территории автопарка и обезвреживание самодельных взрывных устройств.

Занятия по противодействию терроризму носили плановый характер.

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