20.11.2017 (09:44)

Волгоградские юнармейцы посетили железнодорожную бригаду ЮВО

Около 50 воспитанников Волгоградского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» посетили железнодорожное соединение Южного военного округа (ЮВО).

Представители командования провели для них обширную экскурсию по территории соединения, рассказали об его истории, ознакомили с распорядком дня и повседневной жизнедеятельностью военнослужащих.

Впервые юнармейцы увидели и прикоснулись к боевому оружию, узнали его назначение, устройство, а военнослужащие продемонстрировали умение по разборке (сборке) автомата АК-74 и пистолета Макарова.

Кроме того, начальник музея Александр Вдовенко провел обширную экскурсию по экспозициям музея, которые посвящены зарождению и развитию железнодорожного транспорта и железнодорожных войск на фоне истории нашей страны и города Волгограда. В одном из залов музея находится диорама, посвященная подвигу советского народа при защите Сталинграда в годы Великой Отечественной войны.

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