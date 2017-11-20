20.11.2017 (08:57)

В общевойсковой армии ЗВО подвели итоги боевой подготовки вновь сформированных воинских частей и дивизий в 2017 году

Управление общевойсковой армией Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в городе Воронеж, подвело итоги профессиональной деятельности и подготовки войск за период обучения воинских соединений и частей в 2017 году.

«В период обучения подразделения, воинские части и соединения армии нарастили боевой потенциал и выучку военнослужащих. Были успешно выполнены задачи по поддержанию и обучению основным предметам боевой подготовки мотострелковых, танковых, артиллерийских и специальных подразделений. Основной упор был сделан на увеличение числа практических занятий, а также на совершенствование и слаженность воинских коллективов.

На 25% увеличилось количество проводимых учений и тренировок, по сравнению с аналогичным периодом обучения в 2016 году. Всего военнослужащие подразделений, вновь созданных мотострелковых дивизий провели более 6 тыс. занятий по тактической подготовке, в том числе свыше 500 учений разного уровня с боевой стрельбой, включая полковые учения и участие в совместном стратегическом учении «Запад-2017».

Вновь созданные мотострелковые и танковые соединения и воинские части за время летнего периода обучения задействовали свыше 10 общевойсковых и тактических полигонов, преодолели свыше 400 тыс. километров дорог по железнодорожным путям и дорогам федерального и местного значения. Экипажи и номера расчетов танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2, а также артиллерийских систем провели свыше 1500 боевых стрельб штатным снарядом, в том числе и из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и АГС-17. А также, для подготовки личного состава «молодых» дивизий было использовано свыше 6,5 миллионов боеприпасов различного калибра.

В 2018 году уровень боевой подготовки в летнем периоде планируется увеличить на 20% исходя из среднего показателя расхода боеприпасов для обеспечения высокого уровня боевой подготовки подразделений армии», - заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Управление, соединения и воинские части общевойсковой армии ЗВО дислоцированы в 8 регионах Центральной России и Приволжского Федерального округа.

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