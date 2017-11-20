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20.11.2017 (07:59)

Сахалинское мотострелковое подразделение ВВО претендует на получение звания «ударное»

Одно из подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Сахалине, претендует на получение звания «ударное».

Военнослужащие показали высокие результаты в ходе сдачи итоговой проверки за летний период обучения и в ближайшее время приступят к сдаче специальной проверки, проводимой комиссией Министерства обороны, которая и примет окончательное решение.

Военнослужащим предстоит показать свое высокое профессиональное мастерство при выполнении задач огневой подготовки, вождении боевой техники, выполнении различных нормативов по военно-прикладным дисциплинам.

Справочно:

Среди подразделений Восточного военного округа, дислоцированных в Сахалинской области, почетного звания «ударное» уже удостоены военнослужащие одного из подразделений артиллерийской дивизии. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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