20.11.2017 (06:44)

Во Владивосток прибыл эсминец Морских сил самообороны Японии «Хамагири»

В соответствие с достигнутыми ранее договоренностями во Владивосток с неофициальным заходом прибыл эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Хамагири» для участия в учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2017» (SAREX [Search and Rescue Exercise]).

В главной базе Тихоокеанского флота корабль встречал командир дивизии надводных кораблей флота капитан 1 ранга Иван Ковалёв. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командующего 15-й эскортной флотилией МССО Японии капитана 1 ранга Тэцуя Обату и представил ему офицеров управления соединения.

Оркестр штаба ТОФ исполнил Государственные гимны Российской Федерации и Японии. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли японским морякам хлеб-соль.

На период стоянки японского корабля во Владивостоке запланировано проведение организационных совещаний для окончательного согласования эпизодов учения, проведение товарищеских встреч по футболу и волейболу между моряками двух стран.

Кораблём-хозяином визита является большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».

Учение типа «SAREX» пройдёт 25 ноября в акватории залива Петра Великого.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице