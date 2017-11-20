20.11.2017 (06:44)
Во Владивосток прибыл эсминец Морских сил самообороны Японии «Хамагири»
В соответствие с достигнутыми ранее договоренностями во Владивосток с неофициальным заходом прибыл эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Хамагири» для участия в учении по поиску и спасению на море «Сарекс-2017» (SAREX [Search and Rescue Exercise]).
В главной базе Тихоокеанского флота корабль встречал командир дивизии надводных кораблей флота капитан 1 ранга Иван Ковалёв. Он поприветствовал старшего на борту японского корабля командующего 15-й эскортной флотилией МССО Японии капитана 1 ранга Тэцуя Обату и представил ему офицеров управления соединения.
Оркестр штаба ТОФ исполнил Государственные гимны Российской Федерации и Японии. По традиции девушки в русских национальных костюмах преподнесли японским морякам хлеб-соль.
На период стоянки японского корабля во Владивостоке запланировано проведение организационных совещаний для окончательного согласования эпизодов учения, проведение товарищеских встреч по футболу и волейболу между моряками двух стран.
Кораблём-хозяином визита является большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов».
Учение типа «SAREX» пройдёт 25 ноября в акватории залива Петра Великого.